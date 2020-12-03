"Врут прямо в глаза" - "слуга" пожаловался на окружение Зеленского

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич пожаловался, что президенту Владимиру Зеленскому врут в глаза.

Переписку нардепа с помощницей президента опубликовал "Цензор.НЕТ".

Нардеп переписывался с помощником президента по имени Маша. Темой была безопасность и оборона.

"Слуга" заявил, что "важно, чтобы Верховный главнокомандующий знал реальное положение дел".

"К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно, комитет ВРУ тоже не слепой и глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто врут В.А, (вероятно, Владимиру Александровичу Зеленскому, - Gazeta.ua) прямо в глаза", - пожаловался председатель Комитета.

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Ранее в Верховной Раде призывали уволить Андрея Тарана с должности министра обороны. "Завалил все, что можно завалить", - сказал о министре член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.