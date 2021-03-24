Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП

В среду, 24 марта, сотрудники частной клининговой компании CPG продолжают отмывать Офис президента, разрисованный во время митинга.

Завершить работы планируют 25 марта, пишет Obozrevatel.

Рабочие уже отмыли табличку на входе и начали очищать гранитное покрытие площади перед зданием ОП.

Всего на объекте работают 4 человека. Самое сложное - это мытье огромных окон. Их моют вручную.

Для отмывания гранитного цоколя здания используют специальные моющие машины немецкого производства.

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20 марта на ул. Банковой во время акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

Повреждения здания Офиса президента оценили в 2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ОП. Общественность возмутила эта сумма, ведь по подсчетам других стоимость работ значительно завышена. В сети начали высмеивать цену "большого отмывания".

Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах и их стоимости.