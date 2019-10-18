ВР сегодня утвердит госбюджет на 2020 год

Госбюджет хотят утвердить в первом чтении. Фото: prostir.ua

Верховная Рада планирует сегодня в первом чтении принять законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Об этом глава Рады Дмитрий Разумков напомнил депутатам на пленарном заседании в четверг.

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Ранее на заседании согласительного совета спикер заявил, что в случае одобрения выводов и предложений к проекту закона о госбюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады.

Нынешний парламент за 50 дней работы принял в целом 56 законов. О таких результатах объявил председатель ВР Дмитрий Разумков, открывая сегодняшнее заседание. С такой скоростью вряд ли сможет спорить любая из Верховных Рад, которая была раньше.