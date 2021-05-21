ВР приняла в первом чтении инициированный "За майбутнє" запрет правительства уклоняться от льгот семьям с детьми

Нардеп Тарас Батенко: "Партия "За майбутнє" приложит все усилия, чтобы оперативно вынести законопроект, который запрещает правительству уклоняться от предоставления льгот семьям с детьми, на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении"

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3124, разработанный группой "Партия "За майбутнє", который запрещает правительству уклоняться от предоставления льгот семьям с детьми.

Об этом сообщил народный депутат Украины Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє".

"Сегодня сложилась ситуация, когда государство одной рукой дает семьям социальную помощь на ребенка, а другой рукой отнимает у них льготы.

Постановлением № 389 от 2015 года Кабинет Министров Украины причислил к совокупному доходу семьи большинство социальных пособий, в том числе на детей, пособие по безработице и другие выплаты, производимые фондами социального страхования. Таким образом, правительство искусственно увеличило размер совокупного дохода семей с детьми, и соответственно значительная их часть перестала отвечать требованиям государства относительно получения ряда льгот", - заявил Батенко.

По его словам, законопроект № 3124 предусматривает, что социальная помощь на ребенка, инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также пенсия в связи с потерей кормильца не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи. И, соответственно, будут устранены основания для отмены ряда льгот семьям с детьми.

Как отметил Батенко, депутатская группа "Партия "За майбутнє" приложит все усилия, чтобы оперативно вынести законопроект на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.