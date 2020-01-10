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Вправе знать все, что происходит с расследованием катастрофы – Фриз

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Вправе знать все, что происходит с расследованием катастрофы – Фриз
Нардеп Ирина Фриз: "Для Украины недопустима возможность передачи черных ящиков России для проведения экспертизы"

Политизация катастрофы украинского Boing 737 в Иране недопустима. Украина должна требовать международного расследования с участием украинских представителей и проведения независимых экспертиз.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире телеканала "Прямой".

"Мне не нравится, что происходит политизация этой трагедии. Украина должна настаивать на создании международной комиссии, в которую будут привлечены украинские представители. Мы являемся субъектом этого процесса. Наш самолет потерпел катастрофу, и мы имеем право знать все, что происходит и делается следственной комиссией.

Почти сразу от Ирана было сообщение, что это технические проблемы самолета, затем было опровергнуто. Затем последовали сообщения от представителей Ирана о повреждении черных ящиков и что их невозможно расшифровать", – отметила она.

"Не исключено, что командир экипажа подавал сигналы SOS, после того как самолету, с моей точки зрения, было нанесено внешнее воздействие. По фото видно, что иссеченные крылья и корпус самолета почти тождественны тому, что мы видели на снимках с MH17. Только размеры этих иссечений и повреждений меньше, но это должны говорить эксперты", – добавила политик.

Кроме того, Ирина Фриз отметила, что для Украины недопустима возможность передачи черных ящиков России для проведения экспертизы.

"Представители Ирана заявили о том, что они готовы передать черные ящики какой-либо другой стороне, меня это тоже смущает. Потому что другая сторона, имеющая возможность расшифровать черные ящики, может быть любая, например Россия. Мы должны настаивать на создании международной комиссии с участием США, Канады, Швеции и Украины. Мы имеем право знать обо всем, что произошло с нашим самолетом", – сказала парламентарий.

Она также подчеркнула, что команда Зеленского должна была предупредить украинских граждан об опасности нахождения на территории Ирана, Ирака и стран Персидского залива.

"После ликвидации генерала Сулеймани украинская власть должна была дать предупреждение гражданам Украины и авиаперевозчикам о том, что нежелательно посещать этот район из-за угрозы жизни и высокого уровня опасности. Этого не было сделано. Это ложится на плечи нашей власти как ответственность за несвоевременность сообщения об опасности посещения этого района", – подчеркнула Фриз.

Парламентарий выразила соболезнования семьям погибших и отметила, что надеется на установление причин этой катастрофы и виновных.

"Мы надеемся на это и будем молиться за тех, кто ушел в небо", – добавила она.

Європейська солідарність
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Дата
10
января

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