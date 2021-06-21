Впервые в истории: шведские депутаты вынесли вотум недоверия премьеру

Шведском премьер-министру Стефану Левену вынесли вотум недоверия. Фото: Reuters

Впервые в истории шведский парламент выразил недоверие премьер-министру страны Стефану Левену.

Это произошло на заседании в понедельник, 21 июня. Вотум недоверия поддержал 181 из 349 депутатов, 109 - против, сообщает SVT.

Как отмечается, с инициативой вотума недоверия отдельно выступили Левая партия и крайне правые Шведские демократы. Против премьера в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Армении: ЦИК назвала победителей

Шведский парламент с 1974 года одиннадцать раз голосовал за вотум недоверия и всегда отрицательно. Таким образом Левен стал первым премьером страны, которому объявили недоверие. Теперь премьяру придется либо уйти в отставку, либо объявить внеочередные выборы.

Основная причина вотума недоверия - намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.

В Страсбурге сегодня, 21 июня, начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Среди прочего - будут говорить об Украине.