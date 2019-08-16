Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов

9 организаций пригласят на первое заседание Совета, которое состоится 29 августа. ФОТО: Вадим Чуприна

На первое заседание Верховной Рады 9-го созыва пригласят девять межпарламентских организаций. Среди них - Парламентская ассамблея Совета Европы.

Об этом говорится в решении депутатской группы, которая готовит заседания, сообщает "Интерфакс".

Также пригласят Европейский парламент, Парламентскую ассамблея ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ГУАМ и другие.

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Парламентская Ассамблея Совета Европы 26 июня вернула российскую делегацию без санкций. Поддержали резолюцию 116 депутатов, 52 проголосовали против и 15 - воздержались. ПАСЕ признала нарушение принципов организации со стороны России, но ограничилась призывом выполнить 5 требований. Украины касается одно - освободить 24 украинских моряков.