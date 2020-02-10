Возвращение послов: МИД ответил на заигрывание России относительно

Украинский МИД не будет назначать посла в России. Фото: Главком

Министерство иностранных дел Украины не планирует назначать посла в Российской Федерации в ближайшее время. Так отреагировали на заявление российского главы МИД Лаврова. Тот заявил, что в России были бы не против.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ пока не планируется", - пояснили в пресс службе МИД.

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Украина согласовала кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет. В этом списке не было России.

"Украинская сторона отозвала посла, угрожала разорвать дипотношения. Сейчас, правда, будто кто-то там вспоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы не против. Наши страны даже в нынешних условиях очень взаимосвязаны в экономике, сфере транспорта, гуманитарных делах, семейных н "связям. и, конечно, глупо постоянно сводить какие-то барьеры то для авиасообщения, затем для железнодорожного транспорта и просто для общения", - заявлял Лавров.