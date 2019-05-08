"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну

Кива пообещал найти Барну. Фото: Илья Кива/Facebook

Председатель Социалистической партии Илья Кива и народный депутат Олег Барна устроили перепалку в прямом эфире.

Спор состоялся в студии телеканала "112 Украина".

Сначала политики обвинили друг друга в воровстве.

"А почему тебе Бог ума не дал? Зачем ты врешь?" - сказал Барна.

Перебивая его, Кива пригрозил "взять за горло".

"Вы - преступники, аморальные люди. Мы там умирали, а вы грабили. А как результат - это нищая страна, которую мы получили. Вы - негодяи, преступники, мародеры. И ваше место не в телестудиях, а в суде. Я вас найду. У меня-то руки посильнее, и за горло могу взять... Возьму за горло и не отпущу", - сказал Кива.

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В прошлом месяце народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала Zik. Нардеп не был приглашен на эфир. Он приехал на телеканал после того, как услышал по телевизору заявления представителя "Зе! Команды".