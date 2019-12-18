Возмещение за жилье: второму экс-нардепу объявили подозрение в махинациях

Сольвар получил в наследство квартиру в Киеве. Фото: politinfo.com.ua

Народному депутату 8-го созыва сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Речь идет о незаконном получении компенсации за жилье.

Подозрение политику объявили 18 декабря, сообщает пресс-служба САП.

"Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций", - говорится в сообщении.

По информации "УНН", речь идет о бывшем народном депутате от "Блока Петра Порошенко" Руслане Сольваре.

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Накануне о подозрении сообщили другому нардепу. Имя его не назвали. Антикоррупционные органы установили, что политик за 2014-2018 годы получил 738,74 тыс. грн компенсации за аренду номера в гостинице "Киев", имея собственное жилье в столице.