Возле больницы, куда госпитализировали Навального, полиция начала задерживать людей

Навального положили в больницу. Фото: Радио Свобода

Возле московской больницы, куда ранее был госпитализирован Алексей Навальный, полиция задержала активистов, которые приехали поддержать политика.

Задержаны по меньшей мере 10 человек, среди которых и сотрудник телеканала, сообщает Дождь.

"Автозак кружит возле больницы, у него подсаживают новых задержанных".

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Напомним, что независимого кандидата на выборах в Мосгордуму и оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток, госпитализировали из-за острой аллергической реакции. Врачи Навального, которые посетили его в больнице, не исключают "токсическое повреждение кожи и слизистых" российского оппозиционного политика "неизвестным химическим веществом".