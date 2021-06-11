Вовк контролировал Порошенко, а теперь Зеленского - Шабунин

"Реформы при Порошенко, как бы это цензурнее сказать, не было", - говорит Шабунин. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский повторяет ошибки предшественника Петра Порошенко, который фактически не провел судебной реформы. Об этом сказал председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Реформы при Порошенко, как бы это цензурнее сказать, не было в целом. Были такие параметры, было сразу понятно, что очистки не будет.

Если две трети квалифкомиссии можно преодолеть вето общественного совета добродетели, то было понятно, что эти 2/3 будут у власти. Там только Андрей Козлов (член ВККС. - Gazeta.ua). А другие поднимали руки как бубочки. Поэтому у нас и остался ОАСК.

Кстати, когда Петр Алексеевич рассказывает о своей успешной судебной реформе, то пусть объяснит, как у него ОАСК выпал из перечня судов. У него был ОАСК в указе о ликвидации судов, пока у него были полномочия, но потом он исчез. Это тот суд, который ему потом нагадил. И ту же ошибку совершает сейчас Зеленский. Не Порошенко с Зеленским контролируют Вовка, а он их контролирует", - сказал активист в интервью Цензор.нет

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В ОАСК можно обжаловать все действия органов исполнительной власти, объяснил председатель ЦПК.

"То есть можно заблокировать любую реформу на этапе ее воплощения. И этот суд просто надо снести. И то, что Зеленский руками своих депутатов не ликвидирует ОАСК, позволяет говорить, что это президент виноват в том, что этот суд производит. И никто другой", - отметил Шабунин.

По его словам, "наглость Вовка прямо пропорциональна несостоятельности президентов - нынешнего и предыдущего".

"Только потому, что оба "ок" с тем, что делает Вовк, он такой крутой. А на самом деле он мразь, которая принимает такое, что на голову не лезет.

Ну и Высший совет правосудия - здесь вопрос в нем и других учреждениях, которые защищают таких своих отвратительных представителей", - говорит активист.

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.