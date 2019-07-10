"Вот бы еще и с судьями президент поговорил по душам" - соцсети отреагировали на активизацию антикоррупционных органов

Соцсети обсуждают сообщение НАБУ о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Фото: ТСН

В соцсетях обсуждают сообщение НАБУ о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Его обвиняют, что не указал в декларации $1,2 млн, полученных от физлица в долг в 2014 году.

Эксперты и блогеры связывают такую активизацию антикоррупционных органов с ультиматумом, который поставил президент Владимир Зеленский во время встречи с руководством НАБУ и САП в конце мая. Тогда глава государства заявил, что гарантирует независимость этим органам, и потребовал в течение трех месяцев показать результат в борьбе с коррупцией.

"Некоторое время руководители "переваривали" эту информацию. Со временем до них "дошло", что ночных посиделок на даче президента от них никто не ожидает и требовать "прикрывать" министров сейчас не будут. Так почему бы не показать "эффективность"? Раньше, вроде, все было. И обучение, и отборы, и конкурсные комиссии, и тактические носки для спецназа, а подозрений почему-то не было", – написал на своей странице в Facebook политолог Петр Олещук.

В свою очередь блогер Макс Бужанский отметил, что раньше руководители НАБУ и САП боролись не с коррупцией, а друг с другом.

"Не знаю, что с ними сделали на встрече (с президентом. – ред.), но они неожиданно скооперировались и выдвинули подозрение министру энергетики Насалику. Возможно, им просто перестали мешать", – пишет в Telegram Бужанский.

Блогер и кандидат в народные депутаты Лиза Богуцкая также отметила, что встреча с президентом подтолкнула антикоррупционные органы "включить моторы". В то же время, считает она, Владимиру Зеленскому стоит "поговорить по душам" еще и с судьями, чтобы за подозрениями высокопоставленным чиновникам следовало реальное наказание.

"Реформа судебной системы, которую запустила предыдущая власть – это тотальное оправдание коррупции. Система своих не бросает. Поэтому буквально сразу новый парламент предложит реальную, а не фейковую реформу судебной системы. Чтобы коррупционер сидел в тюрьме, а не в парламенте. А пока... радуемся хотя бы врученным подозрениям в совершении... Это уже хорошо", – отметила она.