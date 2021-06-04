Вопрос о статусе олигархов могут вынести на референдум

Зеленский рассказал о перспективах закона об олигархах. Фото: АП

На всеукраинский референдум первым могут вынести вопрос о статусе олигархов.

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону - у меня будет один вопрос. Это вопрос статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним", - заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении после заседания СНБО.

Он заявил, что закон об олигархах стал главным вопросом не только сегодняшнем заседании СНБО, но и на прошлой неделе.

"Этот законопроект - только первый шаг. Это - создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию. Этот законопроект - первое решение всех 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет", - сказал Зеленский.

Он также обратился к представителям крупного бизнеса.

"Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто - по правилам. Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты", который финансирует благотворительные проекты, а не "группку" чиновников, депутатов. Который приумножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так - милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры - окажется вне игры", - заявил Зеленский.

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Зеленский поблагодарил критикам закона об олигархах.

"Ваши замечания ценны. Вы много лет работаете с олигархами или на олигархов, либо под олигархами, а, следовательно, точно знаете все недостатки закона будучи, так сказать, глубоко в материале", - отметил президент.

Для проведения деолигархизации, кроме основного закона необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу. Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский настаивает на скорейшем принятии закона об олигархах.