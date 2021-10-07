Вопрос нового спикера перенесли на завтра

Сегодня парламент отправил спикера Разумкова в отставку. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада продолжит рассмотрение вопроса об избрании нового спикера завтра.

В четверг вице-спикер Елена Кондратюк закрыла очередное заседание.

Перед депутатами выступили пятеро кандидатов на должность председателя Верховной Рады. Руслан Стефанчук со "Слуги народа", Ярослав Железняк из "Голоса", внефракционный Гео Лерос, Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич с "Европейской солидарности".

Железняк заявил, что снимает свою кандидатуру.

Также, что свою кандидатуру снимет, заявил Лерос.

"Все желающие выступили от депутатских фракций и групп?

На голосование рано еще ставить. У нас еще есть выступления от народных депутатов, поэтому мы продолжим завтра обсуждение этого вопроса. А сейчас объявляю наше заседание закрытым", - сказала Кондратюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Тимошенко открестились от коалиции со "слугами"

Сегодня в 16:00 депутаты должны собраться на внеочередное заседание парламента. На повестке дня - семь законопроектов по пенсионному обеспечению, социальной защите.

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата. В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.