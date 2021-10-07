Вопрос нового спикера перенесли на завтра

Верховная Рада продолжит рассмотрение вопроса об избрании нового спикера завтра.
В четверг вице-спикер Елена Кондратюк закрыла очередное заседание.
Перед депутатами выступили пятеро кандидатов на должность председателя Верховной Рады. Руслан Стефанчук со "Слуги народа", Ярослав Железняк из "Голоса", внефракционный Гео Лерос, Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич с "Европейской солидарности".
Железняк заявил, что снимает свою кандидатуру.
Также, что свою кандидатуру снимет, заявил Лерос.
"Все желающие выступили от депутатских фракций и групп?
На голосование рано еще ставить. У нас еще есть выступления от народных депутатов, поэтому мы продолжим завтра обсуждение этого вопроса. А сейчас объявляю наше заседание закрытым", - сказала Кондратюк.
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Сегодня в 16:00 депутаты должны собраться на внеочередное заседание парламента. На повестке дня - семь законопроектов по пенсионному обеспечению, социальной защите.
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.
В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.
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