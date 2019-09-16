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понедельник, 16 сентября 2019 10:59

Волкер отреагировал на выдачу Цемаха России

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Волкер отреагировал на выдачу Цемаха России
По словам Волкера, от передачи Цемаха России следствие по делу МН17 ничего не потеряло. ФОТО: apostrophe.ua

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение украинской стороны передать России в рамках обмена пленными фигуранта по делу МН17 Владимира Цемаха.

По словам политика, ожидать новых показаний от боевика все равно было бесполезно. Рассказал об этом спецпредставитель США в интервью ТСН.

"Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят", — отметил Волкер.

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7 сентября в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 пленников Кремля. Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, был бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах. Он фигурирует в деле о катастрофе MH17 на Донбассе. До недавнего времени имел статус свидетеля, однако сейчас считается подозреваемым.

tsn.ua
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Дата
16
сентября

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