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пятница, 02 апреля 2021 11:40

Волкер назвал причину стягивания войск на границе с Украиной

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Волкер назвал причину стягивания войск на границе с Украиной
Путин пытается отвлечь внимание от новостей о Навальном, отметил Волкер. Фото: Reuters

Стягивая войска на границе с Украиной, президент России Владимир Путин пытается психологически давить на Украину. Также перевести внимание россиян с внутренних проблем РФ.

Сказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер "Голосу Америки".

"Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навальном и внутренних проблем на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США. Когда президента Байдена спросили, он считает Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", - сказал Волкер.

"Важнейшим из всего является психологическое давление на Украину", - подчеркнул он.

Прессекретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомстве знают о перемещении российских войск на границах Украины.

"Мы обсуждаем свою обеспокоенность относительно роста напряжения, нарушения режима тишины и напряжение в регионе с союзниками по НАТО", - заявил.

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Пребывание российских войск на границе с Украиной не означает автоматически, что стоит ждать новой операции РФ. Оно создает неопределенность, дестабилизирует Украину и является рычагом влияния на нее, отметил екскомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США готовы поддержать Украину в случае усиления российской агрессии.

Россия готова к войне на Донбассе с продвижением вглубь Украины, сообщила украинская разведка.

31 марта на заседании Трехсторонней контактной группы Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня.

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