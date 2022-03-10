Войну ждали, но была одна неожиданность – Данилов

Власти не ожидали, что нападут с территории Беларуси. Фото: t.me/rf200_now

Украина готовилась к российскому вторжению с ноября 2021 года.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Свобода Live".

Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос", – сказал он.

Украинские власти не ожидали, что нападут с территории Беларуси. Власти готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они уйдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – признал Данилов.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.