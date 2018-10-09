Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть

Автор: Минобороны

Украину снова потрясла новость о пожаре на военных складах. На этот раз боеприпасы взрываются возле Ични Черниговской области.

Сообщения о происшествии начали поступать в 3:30. На место отбыла оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Виктором Муженко. Именно на него многие возлагают ответственность за подобные инциденты.

Некоторые вспоминают, как предупреждали президента Петра Порошенко о возможных раскладах событий.

Причиной повторения событий также называют безнаказанность.

А вот экс-"регионал" Михаил Добкин злорадствует из-за трагедии.

Информация о жертвах не поступала. Более 60 человек обратились за медицинской помощью.

С 4:22 в радиусе 30 км над местом происшествия закрыто воздушное пространство. Приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Военная прокуратура открыла производство по факту служебной халатности. Статья предусматривает до 7 лет тюрьмы.

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Это уже 5 трагедия на военных складах в Украине с начала российской агрессии. 2015 -го загорелся склад в Сватово Луганской области, тогда погибли 4 человека. В марте 2017-го в Балаклее на Харьковщине взорвался арсенал. В результате инцидента один человек погиб, 4 пострадали. Тысячи снарядов разбросало по окрестности. Более 200 домов были повреждены. В сентябре того же года пожар на арсенале в Калиновке под Винницей спровоцировал детонацию боеприпасов. Обломками ранило 2 человек. Более 30 тыс. эвакуировали. Последний раз склады горели в мае 2018-го в Балаклее. После планового подрыва снарядов на военной базе вспыхнул пожар.