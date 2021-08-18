Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"

Во время репетиции парада, Киев, Крещатик. Фото: suspilne.media

Во фракции "Батькивщина" назвали празднование 30-й годовщины независимости Украины "пиром во время чумы". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Пузийчук.

Депутат заявил о "неоднородном отношении" к военному параду.

"То, что происходит в стране, у людей не вызывает праздника. Рост тарифов, безработица, падение экономики, проблемы в медицине. Нужно ли проводить? Да, пожалуй, нужно. Но нужно ли тратить 5,5 миллиарда гривен (непосредственно на торжества потратят около 100 млн грн, по информации "Слово і діло". - Gazeta.ua) на празднование Дня Независимости?

С одной стороны надо праздновать, но у людей есть такое выражение, что это выглядит как "пир во время чумы", - сказал нардеп и заявил о "пышных праздниках".

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Три года назад лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко ходила на военный парад на День Независимости. Делала селфи с военными. "Просто честь быть", - говорила.

К парадам к юбилею независимости Украины готовятся на суше и на воде - морская авиация ВМС, авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ.