Военные угрожают моим родным - Савченко

Надежда Савченко опасается, что ее родных могут убить. Фото: nv.ua

Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко заявила, что ее родным и помощникам угрожают физической расправой.

Об этом она сказала после заседания Шевченковского райсуда Киева.

"Свидетели угрожают вплоть до физической расправы, провоцируют на преступление моих помощников, сестру, запугивают людей, которые меня поддерживают. Я предупредила следствие отозвать свою группу, которая работала по моему делу, от моего близкого окружения. Эти люди - в материалах дела называют себя военнослужащими - прекрасно владеют навыками того, чтобы лишить человека жизни", - заявила Савченко.

Она обратилась к генеральному прокурору Юрию Луценко: "Не смейте наносить вред моим родным".

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3 апреля один из адвокатов Надежды Савченко Виктор Чевгуз взял самоотвод. Позже от нардепа ушли еще двое защитников - Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Они заявили, что отказались защищать нардепа из-за вмешательства ее сестры Веры Савченко в их работу.