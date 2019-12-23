Во Всеукраинской ассоциации социологов прокомментировали рейтинги Зеленского и его партии

Лидером остается "Слуга народа", но ее рейтинги падают. Фото: Politeka

Директор Всеукраинской ассоциации социологов Владимир Косенко на пресс-конференции прокомментировал уровень доверия населения к политическим партиям.

"Согласно опросу, проведенному со 2 по 5 декабря 2019 года, лидером электоральных симпатий среди тех украинцев, кто определился и намерен принять участие в выборах, является партия "Слуга народа". Но и ее рейтинг снижается.

В целом рейтинг выглядит так: "Слуга народа" - 42,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,7%, "Европейская Солидарность" - 10,6%, "Батькивщина" - 9,5%, "Голос" - 3,4%. Рейтинг других политических сил менее 3%. Тех, кто не определился - около 14,5%. Дальнейшая поддержка власти во многом будет зависеть от результативности президента и его команды", - сообщил он.

Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал результаты так:

"Снижение уровня доверия к президенту и его партии обусловлено экономическими факторами. Сегодня мы видим дефицит бюджета, который уже превышает 140 млрд грн по итогам 2019 года. Примечательно, что неудачи Зе-команды больше отражаются на поддержке самого Зеленского. Так как его образ отождествляется избирателем с властью", - отметил политолог.

Эксперт Артем Бронжуков заявил, что период романтического увлечения властью завершился. И сегодня избиратель требует от президента и его команды реальных изменений в стране.

"Все общественное внимание приковано к Зеленскому и представителям "Слуги народа". Но вместо реальных кейсов и побед, в основном, общество увидело или профанацию, или половинчатые решения. Это не могло положительно повлиять на поддержку Зе-команды. В эпицентре многих громких скандалов этой осенью фигурировали именно представители власти. Это и играло на руку их конкурентам из оппозиции. "ЕС" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко смогли конвертировать это в свою пользу", - резюмировал Бронжуков.