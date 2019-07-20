Во время выборов полиция привлечет спецподразделения авиаподдержки

Во время выборов будут привлечены спецподразделения авиаподдержки. Фото: Нацполиция

Для обеспечения правопорядка во время выборов будут привлечены спецподразделения авиаподдержки парка МВД.

Министром внутренних дел Арсеном Аваковым было принято решение для обеспечения правопорядка во время выборов привлечь спецподразделения авиаподдержки парка МВД. Созданы мощные резервы среди сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников.

"Привлечение на дежурство сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия. Поэтому наша реакция на все нарушения, попытки дестабилизации ситуации, провокации будет мгновенной", - говорит первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

В состав Единой системы авиационной безопасности МВД вошли сотрудники различных ведомств. Отряды будут обеспечивать оперативное реагирование на любые нарушения избирательного процесса в различных регионах государства.

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