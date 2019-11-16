"Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались" - Елисеев

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Бывший заместитель Администрации президента Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп не обсуждали вопрос "Бурисмы".

"Действительно, это сейчас на слуху. Возможно, я вас разочарую, но скажу однозначно, что никто не обращался по этому вопросу. Более того, я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом, и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом. И, поверьте мне, слово "Бурисма" или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом. Мне на память приходят только различные спекуляции в прессе. Но, еще раз подчеркну, во время непосредственных контактов президента Порошенко с руководством США такие вопросы не затрагивались", - сказал он в интервью "Сегодня".

У Елисеева спросили, не чувствовали ли негативное отношение Трампа к Украине, о котором в своих показаниях сказал Курт Волкер.

"Я считаю, что, особенно в 2016-2018 гг., был период продуктивных и конструктивных, если не сказать больше, отношений между Украиной и США. Это был почти "золотой век". Поверьте мне, нам тогда удалось не только обеспечить рост почти на 60% товарооборота и подписать ряд важных миллиардных контрактов, выгодных для Украины и США, но и укрепить доверие, усилить двухпартийную поддержку в США. Итогом стало, в частности, получение Украиной оборонного летального оружия. Это тот вопрос, над которым мы работали с начала российской агрессии. И давайте напомним, что именно США играли в этот период роль двигателя в усилении санкций против России. И не просто косметических, а мощных секторальных санкций. США служили примером для других международных партнеров, прежде всего для стран ЕС. Именно американская сторона ввела санкции после вооруженной агрессии в Азове и Керчи. Хотел бы напомнить, что именно американская сторона и сейчас выступает за введение санкций в контексте строительства "Северного потока-2". То есть это был очень непростой, но действительно плодотворный и результативный период", - ответил Елисеев.