"Во времена больших перемен люди ищут простых решений. И строят стены": самое интересное в журнале "Країна"

"Мы на пороге больших перемен, которые трудно понять, с которыми сложно справиться, - говорит в интервью журналу "Країна" Агнешка Голланд, польская кинорежиссер. - Есть кризис демократии. У международных корпораций больше власти, чем у правительств. Гендерная революция дает больше власти женщинам. Это трудно воспринимают мужчины. Женщины в развитых странах не хотят много рожать. Это создает мощную обратную реакцию. Климатическая катастрофа развивается быстро. Пандемия. Когда люди боятся новых реалий, ищут простых решений. Поэтому популисты так успешны даже в странах традиционной демократии . Они говорят: "Надо построить стены. Когда избавимся от тех, кто не является чистыми арийцами или поляками, победим". И люди идут за ними".

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