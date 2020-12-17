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четверг, 17 декабря 2020 16:45

"Во времена больших перемен люди ищут простых решений. И строят стены": самое интересное в журнале "Країна"

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"Мы на пороге больших перемен, которые трудно понять, с которыми сложно справиться, - говорит в интервью журналу "Країна" Агнешка Голланд, польская кинорежиссер. - Есть кризис демократии. У международных корпораций больше власти, чем у правительств. Гендерная революция дает больше власти женщинам. Это трудно воспринимают мужчины. Женщины в развитых странах не хотят много рожать. Это создает мощную обратную реакцию. Климатическая катастрофа развивается быстро. Пандемия. Когда люди боятся новых реалий, ищут простых решений. Поэтому популисты так успешны даже в странах традиционной демократии . Они говорят: "Надо построить стены. Когда избавимся от тех, кто не является чистыми арийцами или поляками, победим". И люди идут за ними".

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №49 (552) от 17 декабря 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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