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понедельник, 20 мая 2019 10:40

Во сколько минимальных зараплат обошлись инаугурации разных лет

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Официальная церемония вступления президента Украины на должность не может быть дорогим шоу. Но определенные деньги из кармана украинский на инаугурацию всегда выделяются.

Журналисты поинтересовались, сколько раньше было потрачено бюджетных денег, чтобы вручить президенту "булаву". Гривна последние годы испытывала значительных колебаний и падений. Суммы, потраченные на инаугурации, приравняли к минимальной в то время заработной платы, пишет 24 канал.

Автор: 24tv.ua
  Журналисты поинтересовались, сколько раньше было потрачено бюджетных денег, чтобы вручить президенту "булаву"
Журналисты поинтересовались, сколько раньше было потрачено бюджетных денег, чтобы вручить президенту "булаву"

В Государственном управлении делами для проведения официальных мероприятий по случаю принятия присяги украинскому народу Виктором Ющенко кассовые расходы составили 1 млн 446 тыс. грн. На проведение мероприятий по случаю инаугурации президента Украины Виктора Януковича - 1 млн 790 тыс. грн, Петра Порошенко - 1 млн 284 тыс. грн.

Минимальная заработная плата в январе 2005-го - во время инаугурации Ющенко, была 262 грн, в феврале 2010-го - инаугурация Януковича - 869 грн, в июне 2014-го - инаугурация Порошенко - 1218 грн.

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Поэтому чтобы оплатить инаугурацию Ющенко, не более 5,5 тыс. украинцев должны отдать свои "минималки". Принять на президентский пост Януковича стоило более 2 тыс. минимальных зарплат. А Порошенко обошелся в несколько более 1 тыс. "минималок".

Автор: 24tv.ua
  Журналисты поинтересовались, сколько раньше было потрачено бюджетных денег, чтобы вручить президенту "булаву"
Журналисты поинтересовались, сколько раньше было потрачено бюджетных денег, чтобы вручить президенту "булаву"

В понедельник, 20 мая, проходит церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Новоизбранный глава государства принимает присягу украинскому народу в 10:00 на торжественном заседании Верховной Рады.

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