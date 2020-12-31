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четверг, 31 декабря 2020 14:19

Во Львове будут судить членов участковых избирательных комиссий

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Во Львове будут судить членов участковых избирательных комиссий
10 членов ГИК пойдут под суд. Фото: ЛОГА

Во Львове передали в суд производство по поводу 10 членов одной из участковых избирательных комиссий.

Их подозревают в фальсификации итогового протокола на выборах городского головы, сообщает полиция Львовской области.

"Сотрудники Сиховского отдела полиции разоблачили десять членов участковой избирательной комиссии, которые во время второго тура выборов городского головы Львова сфальсифицировали протоколы о подсчете голосов. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда", - сообщили в полиции.

Сообщение от официального наблюдателя поступило в полицию 22 ноября. В нем говорилось, что в отделении в Сиховском районе Львова члены участковой избирательной комиссии подделали протоколы.

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10 членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола и не на заседании комиссии.

Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

ТИК Львова заявила о победе действующего мэра Львова Андрея Садового на выборах городского головы. Садовый получил 62,25% поддержки избирателей, сообщает председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

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