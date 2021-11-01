Во фракции Зеленского появились антиваксы

Фото: @verkhovna.rada.ukraine

По состоянию на 1 ноября коронавирусом инфицировались семь народных депутатов и 21 работник Аппарата Верховной Рады.

Об этом сообщил спикер Руслан Стефанчук, пишет "Укрінформ"

"Количество привитых депутатов мы будем знать после того, как проведем мониторинг и каждый депутат получит специальный пропуск.

Потому что каждый из них должен предъявить либо свой сертификат о прививках, либо делать ПЦР-тест, либо быстрый тест", - сказал спикер.

В Верховной Раде работает мобильная бригада, которая проводит прививки для народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов.

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в "СН" есть несколько десятков невакцинированных депутатов.

"У нас есть люди, которые не только отказываются от вакцинации, но и отказываются предоставлять информацию о персональных данных. Точно меньше половины. Несколько десятков, два-три десятка не больше. Подавляющее большинство вакцинировались", – рассказал Арахамия.

Граждане смогут вакцинироваться в гостиницах "Київ" и "Національний", которые находятся в управлении Верховной Рады. Там будут работать пункты вакцинации. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться.