Во фракции "Слуги народа" все больше поддерживают Саакашвили

Корниенко сообщил о поддержке Саакашвили. Фото: Reuters

Нардепы из фракции "Слуга народа" все больше склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам.

"В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение есть", - сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил в эфире телеканала "Украина-24".

По его мнению, поддержка вырастет, если президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Саакашвили.

"Конечно, если Владимир Александрович непосредственно к нам обратится, я думаю, что многие люди определятся уже окончательно", - сказал нардеп.

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Сам Корниенко будет поддерживать кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера.

"Я думаю, что Украине сейчас точно не помешает, а может, поможет такой мощный политик с такими связями в мире, которым является Саакашвили", - подчеркнул он.

В "Слуге народа" против назначения Саакашвили в правительство выступает небольшая группа депутатов, близкая к министру внутренних дел Арсену Авакову. "Если бы дело бы было только в "аваковских", проблемы вообще бы не было".