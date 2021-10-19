Во фракции "Слуг народа" рассказали, кого из министров могут уволить следующим

Следующим из правительства могут уволить Любченко. Фото: ДПС

Во фракции "Слуги народа" обсуждают увольнение первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко.

Ротации в правительстве произойдут через неделю, сообщает "Українська правда" со ссылкой на собственные источники.

Кроме Любченко во фракции обсуждают увольнение вице-премьер-министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Собеседник говорит, что во фракции есть вопросы к работе министра обороны Андрея Тарана и министра соцполитики Марины Лазебной. Им сейчас ищут замену.

Несколько источников в Кабмине не смогли подтвердить, кого будут увольнять.

"Постоянно все меняется и все принимают в Офисе президента", - сказал собеседник.

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Член фракции, имеющий отношение к правительству, заявил, что "пока решение не озвучили, все может быть".

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам во вторник.