Во фракции "Слуг народа" рассказали, кого из министров могут уволить следующим

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
1 Просмотров: 243
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 306
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 963
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 225
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 12097
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1809
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2979
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1089
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1170
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
6
15
9
10
9
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Порошенко вручили именную награду &quot;30 лет Независимости Украины&quot;
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
Порошенко плел сети, Разумкову подарили &quot;змею&quot;, Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Видео
Все видео
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Тигипко с женой показали буйволиную ферму
Тигипко с женой показали буйволиную ферму
"Слуги народа" потратили на своих помощников сотни тысяч гривен
"Слуги народа" потратили на своих помощников сотни тысяч гривен
НАПК проверяет заместителя генпрокурора, который гулял на дне рождения Татарова
НАПК проверяет заместителя генпрокурора, который гулял на дне рождения Татарова
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 3087
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1377
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1494
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 918
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 15:32

Во фракции "Слуг народа" рассказали, кого из министров могут уволить следующим

  Комментировать
Во фракции &quot;Слуг народа&quot; рассказали, кого из министров могут уволить следующим
Следующим из правительства могут уволить Любченко. Фото: ДПС

Во фракции "Слуги народа" обсуждают увольнение первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко.

Ротации в правительстве произойдут через неделю, сообщает "Українська правда" со ссылкой на собственные источники.

Кроме Любченко во фракции обсуждают увольнение вице-премьер-министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Собеседник говорит, что во фракции есть вопросы к работе министра обороны Андрея Тарана и министра соцполитики Марины Лазебной. Им сейчас ищут замену.

Несколько источников в Кабмине не смогли подтвердить, кого будут увольнять.

"Постоянно все меняется и все принимают в Офисе президента", - сказал собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Большая стройка" Зеленского: украинцы переплатят 1,7 млрд грн за аэродром

Член фракции, имеющий отношение к правительству, заявил, что "пока решение не озвучили, все может быть".

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам во вторник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во фракции "Слуг народа" рассказали, кого из министров могут уволить следующим». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому

"Шахтер" дважды шокировал "Реал"

Как судили диктатора: его обвинили в смерти 148 лиц

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
15
 Просмотров: 25184
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 12629
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 12079
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 9117
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8028
Политика
"Тяжелый комитет, там - Тимошенко, Королевская" - Арахамия объяснил, почему не гонят Третьякову
"Тяжелый комитет, там - Тимошенко, Королевская" - Арахамия объяснил, почему не гонят Третьякову Просмотров: 27
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа" Просмотров: 423
Отставки в правительстве: первый министр написал заявление
Отставки в правительстве: первый министр написал заявление Просмотров: 405
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе Просмотров: 243
Саакашвили будут пытаться забрать в украинскую тюрьму
Саакашвили будут пытаться забрать в украинскую тюрьму Просмотров: 117
Больше всего комментируют
14
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
3
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
1
Зеленский копирует Путина - Аслунд
Голосов: 8657
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть