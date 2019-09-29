Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин

Из-за внутренней политики США, проводимой президентом Дональдом Трампом, серьезно страдает международный имидж Украины.
"Видели видео на Facebook Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не разбирается в мировой политике, вывод: Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж", – написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter, комментируя предвыборный ролик Дональда Трампа, в котором фигурирует Зеленский.
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Недавно Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором фигурируют президент Украины Владимир Зеленский, экс-глава государства Петр Порошенко а также экс-вице-президент США Джо Байден. Свой ролик Трамп подписал "Я осушаю болото".
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