Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин

Климкин рассказал о политике США. Фото: Цензор

Из-за внутренней политики США, проводимой президентом Дональдом Трампом, серьезно страдает международный имидж Украины.

"Видели видео на Facebook Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не разбирается в мировой политике, вывод: Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж", – написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter, комментируя предвыборный ролик Дональда Трампа, в котором фигурирует Зеленский.

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Недавно Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором фигурируют президент Украины Владимир Зеленский, экс-глава государства Петр Порошенко а также экс-вице-президент США Джо Байден. Свой ролик Трамп подписал "Я осушаю болото".