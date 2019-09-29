Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2781
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2304
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 810
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6669
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9441
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2394
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3258
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3663
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
7
5
3
16
4
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Видео
Все видео
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Мэр Днепра обматерил депутата на сессии горсовета
Мэр Днепра обматерил депутата на сессии горсовета
Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после вопроса журналистки
Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после вопроса журналистки
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 423
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 576
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 306
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5958
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 252
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 05:25

Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин

  Комментировать
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Климкин рассказал о политике США. Фото: Цензор

Из-за внутренней политики США, проводимой президентом Дональдом Трампом, серьезно страдает международный имидж Украины.

"Видели видео на Facebook Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не разбирается в мировой политике, вывод: Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж", – написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter, комментируя предвыборный ролик Дональда Трампа, в котором фигурирует Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трампа требуют привлечь к ответственности за давление на Зеленского

Недавно Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором фигурируют президент Украины Владимир Зеленский, экс-глава государства Петр Порошенко а также экс-вице-президент США Джо Байден. Свой ролик Трамп подписал "Я осушаю болото".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 170064
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
10
 Просмотров: 72472
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель 1 Просмотров: 17706
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
 Просмотров: 12378
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 12096
Политика
Президент учредил Фонд образования, науки и спорта
Президент учредил Фонд образования, науки и спорта Просмотров: 387
"Кто следующая Гандзюк?": почему люди вышли на Банковую
"Кто следующая Гандзюк?": почему люди вышли на Банковую
9
 Просмотров: 387
Трампа требуют привлечь к ответственности за давление на Зеленского
Трампа требуют привлечь к ответственности за давление на Зеленского Просмотров: 333
"Американцы предупреждали о нападении России" – генерал
"Американцы предупреждали о нападении России" – генерал Просмотров: 4581
Сделал медвежью услугу - в России высказались об отставке Волкера
Сделал медвежью услугу - в России высказались об отставке Волкера Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
9
Министр культуры назвал Бандеру неоднозначной фигурой
5
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
4
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
4
"Зеленский не понимает, куда должен вести страну" - правозащитник
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Голосов: 12081
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua