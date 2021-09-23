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четверг, 23 сентября 2021 18:52

Внеочередное заседание почти пустой Рады закрыли

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Внеочередное заседание почти пустой Рады закрыли
Во время заседания зал был почти пустым.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк закрыла внеочередное заседание парламента в связи с недостаточным количеством народных депутатов для принятия решений.

При рассмотрении законопроекта №3993 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей провели рейтинговое сигнальное голосование, сообщает "Укрінформ"

Обращались фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и ОПЗЖ.

Результаты показали - в зале зарегистрировались 86 депутатов.

"На этом предлагаю закрыть внеочередное заседание парламента", - сказала Кондратюк.

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Перед этим депутаты отклонили законопроект №2645 о внесении изменений в Налоговый кодекс об отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления.

Не хватило голосов для включения в повестку дня законопроекта №3853 по изменению подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения.

Распоряжение о внеочередном заседании парламента подписывал спикер Дмитрий Разумков по требованию 165 депутатов.

В "Слуге народа" рассказали, что исключенный из фракции Александр Дубинский собирал подписи для внеочередного заседания, "чтобы отменить законопроект РРО".

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Дата
23
сентября

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