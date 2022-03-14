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понедельник, 14 марта 2022 06:16

Спецтема: Война России против Украины

ВМС оккупанта блокировали побережье Черного моря – минобороны Британии

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ВМС оккупанта блокировали побережье Черного моря – минобороны Британии
Российские корабли блокируют украинские. Фото: Слово и Дело

Российские войска блокировали побережье Черного моря Украины, отрезав Украину от международной морской торговли.

"Военно-морские силы РФ установили удаленную блокаду Черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли", - говорится в сообщении разведки, размещенном в Twitter-аккаунте министерства обороны Великобритании.

Российские ВМС "продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины".

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Москва также провела "одну высадку морского десанта в Азовском море и может произвести последующие подобные операции в ближайшие недели".

Российские оккупанты планируют высадить десант в Одессе и Одесской области, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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