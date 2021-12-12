Вместо велосипеда "Тойоты" по 1 млн грн – кортеж Зеленского обновили

Зеленский на велосипеде. Фото: кадр из телесериала "Слуга народа", который показывали перед президентскими выборами.

Государственное управление делами обновило автопарк на более 8 млн грн.

В декабре государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" провела тендеры на закупку автомобилей, пишут "Наші гроші"

У фирмы "ВіДі Автострада" заказали две Toyota Camry 2,5 8 А/T Premium по 1,05 млн.

У каждого авто будет отделка сидений кожей с перфорацией, передние и задние сенсоры парковки, подогрев передних и задних сидений, климат-контроль, навигационная система GPS, подушки безопасности, акустическая система JBL (усилитель, 9 динамиков с сабвуфером), поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель.

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В автосалонах Toyota Camry в самой дорогой комплектации Premium продают за 1,04 млн.

Также заказали у компании "Автосоюз" два микроавтобуса Volkswagen Т6.1 Kombi CITY L2H1 по 1,33 млн.

В телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский в роли учителя истории, избранного президентом, ездил на работу велосипедом. В прошлом году журналисты опубликовали видео президентского кортежа из 15 автомобилей.