Вместо урн - машины: "Слуги" хотят изменить голосование

В этом году машинное голосование ввели на парламентских выборах в Болгарии. Фото: oporaua.org

До 2024 года могут организовать голосование путем вброса бюллетеня в машину вместо избирательного ящика.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "РБК-Україна"

"Что мы можем делать для увеличения мотивации людей участвовать в выборах – это, конечно, так называемое машинное голосование, оно во всем мире уже имплементируется.

Это когда ты бюллетень вкладываешь не в урну, а в машину, и она сразу твой голос засчитывает. Это, конечно, сделает невозможным фальсификации на участках, сделает возможным различные манипуляции с протоколами, которые были даже и на последних местных выборах", - заявил Корниенко.

На каждый из 30 тыс. участков нужно две машины, по словам первого вице-спикера. Одна стоит €400-700.

"Это семь миллиардов гривен прямо на переоснащение, еще нужно научить членов комиссий и так далее. Но это перспективное направление, весь мир к нему идет", - сказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"

Эксперименты с машинным голосованием хотят провести до 2024 года.

"Если сможем найти на это несколько сотен миллионов гривен, хотя бы до миллиарда, сможем во всех крупных городах это запустить, там большие участки и длинный подсчет.

Одна из причин, почему молодежь не интересуется выборами, это то, что все происходит долго, мы это тоже все исследовали.

Поэтому машинное голосование будет стимулировать их, а с другой стороны это прикольно, что-то для молодежи понятнее, чем бросать бюллетень в урну – ты приходишь и вдвигаешь это в машину. С другой стороны, на таких участках, конечно, должны оставаться и урны для "традиционных" избирателей, старшего поколения, для тех, кто давно этим занимается", - заявил Корниенко.

В президентской команде планируют мобилизовать молодежь на выборах и рассматривают понижение избирательного возраста до 16 лет, сообщали СМИ. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы 16-летним гражданам разрешить избираться в органы местного самоуправления.