Вместо Минска для переговоров ТКГ будут искать другой город

Украина будет искать другой город для переговоров по Донбассу. Фото: dyvys.info

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, когда завершится пандемия, не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси касательно Украине.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске", сказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город.

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Я думаю, поскольку сегодня Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории", объяснил украинский политик.

Резников уточнил, что в Беларуси доминирует антиукраинская риторика. По его мнению, украинские военные уже приняли это во внимание.

До начала пандемии Трехсторонняя контактная группа собиралась на переговоры в Минске, однако из-за коронавируса консультации проходят в режиме видеоконференций.