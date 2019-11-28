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четверг, 28 ноября 2019 17:53

"Вместо ада - отели" - правительство анонсируют реформу тюрем

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&quot;Вместо ада - отели&quot; - правительство анонсируют реформу тюрем
В правительстве хотят сделать нормальные тюремные учреждения. Фото: ukrinform.ua

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала, там где они не заполнены осужденными.

"У нас нету никаких достоверных данных о том, сколько заключенных находится в местах (лишение свободы) по территории Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, возможно 53, плюс-минус несколько тысяч.

Мы не можем это администрировать. Мы не понимаем, что происходит с людьми по всей территории Украины по всем учреждениям, у нас нет учета", - сказал он, сообщает УНІАН

Уже запущено программное обеспечение, в котором будет работать каждое учреждение исполнения наказаний, где будут учитываться заключенные лица.

"Это программное обеспечение позволит не только учитывать лиц, но и иметь информацию обо всех рисках, связанных с лицом", - сказал министр.

"Наша первая цель - увеличить количество типов наказаний, не связанных с лишением свободы.

Второе - в конце концов сделать нормальные учреждение, не этот "ад". Современное учреждение для отбывания наказаний, со всем необходимым современным оборудованием, энергоэффективное с минимальным количеством работников, будет стоить его строительство с нуля около 300 млн евро на тысячу заключенных. Это огромные средства, не уверен, что наше общество готово в это инвестировать", - рассказал он.

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Руководитель Минюста заявил о намерении попробовать дать возможность работать частным СИЗО.

"По сути это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства смогут находиться, будет приговор суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте.

Посмотрим насколько эта бизнес-модель работающая и в дальнейшем пробовать расширить этот эксперимент, если он окажется успешным на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это в наших первоочередных планах", - заявил Малюська.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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28
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