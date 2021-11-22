Влияние ОП на редакционную политику "Дома": у Зеленского сделали заявление

Михаил Подоляк утверждает, что никаких указаний Банковой относительно работы канала "Дом" не было. Фото: sud.ua

Офис президента не вмешивался в такую редакционную коммуникацию на телеканале "Дом". К тому же узнал о ее существовании впервые из публикации издания "Украинская правда".

Это утверждает советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя статью УП, в которой бывшие работники "Дома" анонимно сообщили о цензуре при написании новостей для вещателя, пишет LIGA.net.

Он отметил, что публикация УП основана на неназванных источниках, а анонимный источник "может предложить любой фейк для обсуждения и не нести за это никакой ответственности".

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По его мнению, в этой публикации говорится, "как на каких-то уровнях внутри канала искали какие-то формулы освещения тех или иных событий".

"Это разве плохо? Менеджмент и редакции не могут самостоятельно определять свои стратегии? Тем более, если реинтеграция в целом – одна из ключевых тем для государства и государственных институций?", – сказал Подоляк.

22 ноября УП со ссылкой на троих неназванных экс-сотрудников канала написала, как Офис президента давал разнарядки государственному телеканалу "Дом" в контексте освещения новостей. По данным СМИ, существовал "словарь" терминов для новостей. Например, запрещали использовать по ситуации в Донбассе слова: "война", "конфликт", "враг". Работники должны были как можно чаще упоминать в новостях президента Владимира Зеленского, Офис президента, президентские программы "Большая стройка", кредиты "5-7-9%". Также первый год телеканалом "Дом" якобы руководил российский режиссер Алексей Кирющенко.