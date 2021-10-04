Власти Грузии не хотят передавать Саакашвили Украине

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что нет причин передавать Саакашвили. Фото: Reuters

Грузинские власти не планируют передавать Киеву политика Михеила Саакашвили.

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала это нонсенсом, сообщает Imedi News.

"Говорить об экстрадиции Саакашвили - это юридическая чушь или нонсенс. Если мы говорим о передаче Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания это делать. В этом нет целесообразности", - сказала она.

Цулукиани считает, что Саакашвили должен сидеть в Грузии.

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"Приговоры, вынесенные нашем суверенным государством будут приведены в исполнение на грузинской земле, то есть в грузинских тюрьмах", - заявила она.

Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста. Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.