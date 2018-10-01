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понедельник, 01 октября 2018 19:00

Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов

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Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Председателю ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину вылили в лицо зеленку и бросали торты во время одной из акций. Фото: Радио Свобода

Нападения на гражданских активистов продолжаются, потому что преступники чувствуют безнаказанность - власть развязала им руки.

Об этом Gazeta.ua рассказал Роман Маселко, адвокат родственников Небесной сотни :

"Это неэффективность расследований со стороны правоохранителей. Элите на местах развязали руки. Приступы продолжаются, потому что нет последствий преступления - один раз не установили нападающих, почему не закрыть рот активисту во второй раз? Есть те, кто через коррупционные связи использует механизмы 90-х годов. Раньше давили на бизнес бандитскими приемами. Сейчас на тех, кто после революции Достоинства считает, что нельзя замалчивать преступления. В городе, где все всех знают, сложно заниматься антикоррупционной деятельностью.

Перед выборами президента Порошенко нужны лояльные люди. Если не будут поддерживать публично, то минимум не должны бороться против действующей власти. Но трудно сказать, такие разрешения - делайте, что хотите действительно были".

Полиция работает по стандартам 90-х годов.

"Полиция реагирует так на большинство преступлений. Уголовную сторону полиции не реформировали. У нас есть новые вызовы войны, но органы работают по стандартам 90-х. Руководство не делает шагов по повышению квалификации. Может быть умысел не расследовать - как с херсонской чиновницей Гандзюк. Ей вылили в лицо кислоту - но дело сначало квалифицировали как хулиганство. С третьей попытки сменили на покушение на убийство. Это свидетельствует насколько полиция заинтересована в эффективном расследовании.

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Мы не увидели от главы МВД Авакова никакой реакции на эти дела. Нет информации - это отдельные случаи, есть какой-то один исполнитель или заказчик. Председатель СБУ как контрразведывательную орган также должен подключиться к поискам организаторов. Должны были выйти и сказать об этом публично ".

За полтора года 55 раз нападали на общественных активистов. 4 из них убили. 27 сентября несколько сотен человек требовали под Администрацией президента раскрыть преступления.

Накануне, в Харькове 28 сентября около двух часов ночи неизвестные бросили гранату во двор частного дома местного активиста Сергея Гайденко.

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