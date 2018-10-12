Власть пытается "пришить дело" Вилкулу, основываясь на заведомо недостоверных фактах – эксперт

Павел Рудяков Фото: Главред

В обосновании "злодеяний" Вилкула от ГПУ нет ни одного пункта, по которому у судов не возникло бы очень серьезных сомнений и вопросов, считает директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Ключевой свидетель обвинения сообщил, что показания против Вилкула прокуратура получила от него незаконными методами с помощью издевательств. Прокуроры "забыли" о том, что решение о передаче областной администрацией при Вилкуле в аренду Орджоникидзевскому ГОКу государственной земли основывалось на том, что аналогичное решение было принято Верховной Радой за 12 лет до этого. В своих обвинениях Генпрокуратура ссылалась на Земельный кодекс, утративший силу 2001-го за 10 лет до того, как Вилкул стал губернатором. Похожая история и со ссылками прокуроров на методические рекомендации по разделению земельных угодий на паи (не на законы, а именно на рекомендации) от 1996-го, утратившие силу 2005-го (за 6 лет до "преступления", которое безуспешно пытаются приписать Вилкулу)", - прокомментировал Рудяков.

Также юрист Андрей Вигиринский в эфире Еспресо высказал мнение, что "по юридической логике, а не по политической, представление ГПУ на Вилкула вызывает сомнения в своей полноте, законности и объективности".

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В то же время Виктор Суслов, министр экономики 1997-1998-х в эфире телеканала NewsOne сказал: "Вилкул, напомним, уже позиционирует себя как один из кандидатов в президенты. В этих условиях надо быть с ним очень осторожным, с его преследованием, если это – попытка выбить одного из реальных кандидатов, который претендует быть представителем Юго-Восточной части Украины, то, конечно, в демократической стране это не терпимо".

Напомним, 8 октября в ходе заседания регламентного комитета ВР по рассмотрению повторного представления ГПУ на снятие неприкосновенности Вилкул представил доказательства того, что обвинения ГПУ были сфальсифицированы. Также он предоставил официальные документы, в том числе решение Никопольского суда, о том, что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.

Из-за вновь открывшихся фактов Регламентный комитет отложил публикацию своего решения на 2 суток. После анализа предоставленных материалов комитет признал, что доказательства прокуратуры в представлении на Вилкула основываются на показаниях, добытых незаконным путем.