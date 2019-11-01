Премьер-министр Алексей Гончарук: "Реприватизация является очень плохим сигналом для инвесторов". Фото: Politeka

Власть не поддерживает реприватизацию, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", и планирует заинтересовать инвесторов большой приватизацией-2020.

Об этом сообщил "Прямой канал" по результатам Форума Единства в Мариуполе.

Во время Форума премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что реприватизация является очень плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство относиться к таким идеям очень осторожно.

"Реприватизация - это очень опасно, это плохо, потому что инвестор в Украине должен чувствовать, что, если он что-то проинвестировал, то безосновательно это у него никто не отнимет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не бояться, что у них эти деньги просто заберут", - заявил Гончарук.

В свою очередь министр экономики Тимофей Милованов акцентировал на необходимости активной подготовки украинских госпредприятий к приватизации, которую власти планируют провести в следующем году. Для успешной продажи крупных госпредприятий нужно найти инвесторов.

"Приватизация будет, нам нужно готовить компании и передавать их на приватизацию, нам нужно обеспечить чтобы это было прозрачно, это значит если говорить упрощенно то есть два типа приватизации - маленькие компании, которые имеют ну маленького клиента регионального, они будут продаваться через прозоро ... в большой приватизации ситуация сложнее, потому что надо найти сильных инвесторов", - отметил Милованов.

Эксперты отмечают, что успешная приватизация будет способствовать развитию экономики, созданию новых рабочих мест и условий для повышения заработных плат.

"Существует много секторов производства, благодаря приватизации которых Украина сможет создать много рабочих мест и сделать на этом деньги. Мы видим, что Украина - это одна из экономик наиболее стремительно развивающихся сегодня в мире. И поэтому такая готовность инвесторов приходить сюда есть", - отметил генеральный директор TIU Canada Майкл Юркович.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.