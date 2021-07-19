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"Власть настаивает на диалоге с Кремлем" - Бессмертный о переносе встречи Зеленского с Байденом

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&quot;Власть настаивает на диалоге с Кремлем&quot; - Бессмертный о переносе встречи Зеленского с Байденом
Роман Безсмертный: "Одна из причин оттягивания даты — Киев не готов". Фото: Тарас Подолян

Предложение Вашингтона перенести встречу президентов Байдена и Зеленского с июля на август связано с накоплением вопросов с американской стороны. Вашингтон пристально следит за деолигархизацией и судебной реформой. Основная причина откладывания встречи — Киев еще не готов к ней.

Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат Роман Бессмертный.

"В международных отношениях есть часть, которая не обнародуется. Работает негласный закон айсберга. Мы видим четвертую часть проблематики, — говорит он. — Целый ряд моментов по разным причинам не обнародуют. Из перечня проблем, которые сейчас возникли в отношениях Киева и Вашингтона, тема корпоративных интересов бизнеса самая слабая по напряжению и достаточно легко решается. Именно поэтому о ней объявили".

К острым проблемам, по мнению дипломата, относится настаивание Украины на диалоге с Кремлем.

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"Позиция Киева не согласована ни с Парижем, ни с Берлином, ни с Вашингтоном. Наша однобокость отпугивает союзников и партнеров. Еще одна проблема — попытка уйти от ответа на вопрос о Коломойском, попытки замаскировать это законом о деолигархизации. Следующая проблема — реформирование судебной системы Украины. Киев декларирует одно, и одновременно делает недопустимые шаги".

Из-за этого накопления проблем в отношениях, отмечает эксперт, Вашингтон делает жест — мол, давайте посмотрим еще месяц, как вы будете решать эти вопросы. Несмотря на то, что США положительно отнеслись к предоставлению возможного транша МВФ, вышеперечисленные проблемы повлияли на отношения Киева и Вашингтона. "При этом последний делает правильные шаги для дипломатической среды — обнародует то, что можно быстро решить. Тема корпоративных интересов бизнеса решается не так сложно и для этого не нужно много времени", — отмечает Бессмертный.

США предложили перенести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон с июля на август.

Вашингтон предлагает провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Офис президента крайне недоволен этой идеей.

Американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось о визите президента Украины в США. Американцы трижды согласовывали с Киевом тексты сообщений сторон. Это произошло после того, как Офис президента неверно передал смысл телефонного разговора Зеленского с Джозефом Байденом.

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