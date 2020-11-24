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вторник, 24 ноября 2020 15:25

"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий

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&quot;Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена&quot; - Евгений Дикий
Евгений Дикий объяснил, соответствует ли Зеленский запросам Майдана. Фото: Главком

Страна, в которой есть изменчивость власти путем свободного голосования, плюрализм СМИ, возможность высказывать любое мнение является результатом 3 революций, считает ученый, участник русско-украинской войны 47-летний Евгений Дикий, который был на видео-встрече с президентом по случаю Дня достоинства и свободы 21 ноября. В этот день Украина также отмечала 7 годовщину начала Революции достоинства.

Зеленский общался по видео-связи с участниками революций 1990-го, 2004-го и 2013-2014 годов. В мероприятии приняли участие председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, участник Евромайдана Мирон Гордийчук, религиовед Игорь Козловский, активист евромайдан и ветеран АТО Виталий Кузьменко, философ Евгений Быстрицкий, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины Олесь Шевченко, жена погибшего героя Небесной Сотни Наталья Бойко, волонтер Олеся Жуковская. Зеленский пообещал, что власть построит мемориальный комплекс, посвященный Революции достоинства. Обсудили угрозы перед Украиной.

Что с того, к чему стремились люди во время Революции достоинства имеем сейчас?

В Украине большинство смогло проголосовать за человека, который ни дня не был в политике. Предшественники совершенно спокойно передали ему власть. Это стало возможным именно благодаря 3 предыдущим революциям. На самом деле это отдельные эпизоды одной длительной украинского буржуазно-демократической национальной революции. По умолчанию воспринимаем, что являемся независимым государством. Всего 30 лет назад были частью "тюрьмы народов". Заплатили кровью, куском территории, но империя, которая только формально является Российской Федерацией, не вернула нас назад. Это самое дорогое достижение. Можем решать дальше другие проблемы. Беларусь по такому принципу до сих пор не состоялась, и интегрировуєтся в Россию.
Нерешенный запрос на верховенство права - справедливый суд. Остается на том же уровне, который был до последней революции. Имели определенный прогресс в 2014-2015 годах. Но после смены власти правоохранительная система взяла реванш.
Не произошло освобождение от олигархов. Ключевую роль на Майдане сыграл средний класс - малый и средний бизнес. Это была попытка вырваться из современного феодализма. Когда-то магнаты в Речи Посполитой стремились иметь собственное войско и села. А современные - собственные банки, телеканалы, политической партии и представительство в парламенте. Деолигархизацию не декларировал только ленивый. А состоялся очередной передел власти, полномочий и финансовых потоков между олигархами.

Нынешняя власть идет путем, основанным во время Майдана?

Зеленский и его команда не имеют политического видения будущего страны в украинском смысле. Но и не являются кремлевскими агентами или реваншистами. Это люди с типичной постколониальной сознанием и отсутствием стратегического мышления. Зажаты между двумя силами, которые это видение имеют. В одном случае - это белорусский вариант. В противном Украина является частью ЕС в плане бизнеса, законов и внешнеполитических блоков. Власть поочередно делает уступки обеим силам и пытается пропетлять. В зависимости от того, кто нажмет, предложит ситуативную помощь.
Пророссийские и реваншистские силы пытаются осуществить откат к ситуации, которая была еще до Оранжевой революцией. Это Андрей Портнов (бывший заместитель главы Администрации президента Януковича, юрист. - ГПУ), депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский. "Оппозиционная платформа - За жизнь" и группа Коломойского в парламенте "За будущее". Патриотическая часть общества этому жестко противостоит. Самое яркое проявление - ежегодные марши на День Независимости. Они напоминают, что будет, если реванш станет слишком наглым.

Кто противодействует реформам?

Работники системы, их родственники, друзья. Десятки тысяч судей и сотни тысяч правоохранителей. И экономическое обеспечение этой системы - олигархи. Коломойский и Ахметов враждуют не друг против друга, а за то, кто будет руководить системой. Олигарх перестает быть таковым, когда теряет доступ к госбюджету. Их предприятия в большинстве неконкурентные на рынке. Выживают, так доят деньги налогоплательщиков через контролируемый госаппарат. Все олигархические кланы одинаково не готовы жить по свободному рынку. Их телеканалы убеждают людей за сохранение существующей системы.
Есть влияние России. Как только мы реформируем систему все будет работать как на Западе, в империю нас уже не вернуть. Москва имеет в Украине и медийный ресурс и прямое политическое представительство - ОПЗЖ и "Партию Шария".

Есть риски сойти с евроатлантического курса?

Мы обречены на победу. Активная часть общества ради этого курса готова выйти на баррикады. Власть может ускорить евроинтеграцию или встать на дороге и быть сметеной.
Речь идет разве о полной беспомощности и недостаточном понимание процессов Офисом президента, поэтому реагируют ситуативно. Нажал Ахметов - шагают от реформ, украинская оппозиция, активные граждане, посол США или представительство Евросоюза - шаг к реформам, Коломойский - снова шаг назад. Возможно, не являются мотивированными. Ключевое - это сохранение или увеличение рейтинга. Мыслят тактически, что им даст больше лайков в Инстаграме сегодня. Стратегией это не назовешь, но и не реванш.

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Какие впечатления вы от видео-встречи с президентом?

Президент повторил, что отдельно есть абстрактный, едва не идеальный народ, и прослойка плохих политиков. Занимает высокую должность полтора года до сих пор не считает себя политиком. Это дешевый популизм.
Считаю угрозой его позицию относительно референдума (18 июня Верховная Рада в первом чтении приняла поданный президентом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. -Gazeta.ua). Этим специфическим инструментом могут пользоваться только зрелые общества. Например, Швейцария. В бедных референдум всегда становился оружием на пути к диктатуре. Его проводили Путин, Лукашенко и Гитлер. В Германии референдум теперь запрещен. Зеленский считает, что надо считаться с мнением большинства. Но оно не всегда верно. Особенно когда другие сквозь "телеящик" формируют ее. Три революции делало меньшинство. Большинство этим пользовалось. И не оно в 2014-м сформировало добробаты и пошло воевать. Меньшинство гарантировала большинству право проголосовать за Зеленского.
Зеленский на встрече больше всего отреагировал на эмоциональную речь Мирона Гордийчука о том, что говорить надо здесь, потому что можем и через баррикады. Трижды президент повторил, что не стоит пугать новым Майданом. Жестко отмежевался от ОПЗЖ. Недвусмысленным было заявление, что власть не рассматривает варианта свернуть с евроатлантического пути. Примерно сказал: "Мы каждый день не повторяем, что идем по пути евроинтеграции, потому что это очевидно по умолчанию".

19 ноября в преддверии годовщины в Музей Революции достоинства пришли с обыском. Искали доказательства растраты 111 млн грн. Как оцениваете эту ситуацию?

Раз - это случайность. Дважды - стечение обстоятельств, а трижды - закономерность. На днях ГБР также возбудило уголовное дело по заявлению Рината Кузьмина о том, что якобы госпереворот совершенный нами на Майдане. В это время передано в суд дело по обвинению Татьяны Чорновол в умышленном убийстве путем поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014. В Музее Революции достоинства могла быть растрата. Обязаны расследовать. Но такого рода дела расследуются не обыск, а всего лишь изъятием документов. В обыске участвовала куча полицейских, прокуроры и даже СБУ. Выглядит классическим инструментом давления на оппонентов. Реваншистские силы берут свое и могут плюнуть в лицо всем участникам Революции достоинства.
Президент на встрече предположил, что это сознательная политическая провокация со стороны кого-то из руководителей правоохранительных органов. Чтобы мы уже сносили шины. Но в то же время ГБР и СБУ выполняет приказы с Банковой. Получается, могут выполнять иные приказы? Может и хочет ли Банковая этому опираться?

В Национальном музее Революции достоинства правоохранители снова проводят обыски. Теперь проводят экспертизу строительства музея

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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