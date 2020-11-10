"Власть лажает на каждом шагу" - кто виноват в текущем кризисе

К чему приведет провал партии Зеленского на местных выборах - Валетов. Фото: Наша газета

Поворотным периодом в президентстве Зеленского был конец лета. Октябрьские выборы разве зафиксировали эту позицию, говорит украинский писатель Ян Валетов.

"Наш парламент принял много хороших законов. О рынке земли, импичменте, неприкосновенности. Но они не работают. Легитимность не потеряна, потому что мы участвовали в президентских выборах. Правительство Шмигаля тоже назначили легитимно. Если смотреть на результаты работы - их нет. Законы не работают . Власть лажает на каждом шагу. Это укладывается в картину: "Сколько там еще осталось? Три с половиной года?" А потом мы снова придем на избирательные участки", - говорит Валетов.

Власть виновата в любом кризисе, говорит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский делает то же, что Янукович" - писатель о конституционном кризисе

"В той же конституционной. А также в коррупционных скандалах. Несколько лет назад за зеленую энергетику ее производителям платили большие деньги, а сейчас нет. Но в системе они не отображаются. Вопрос: чья мама любит скорость? У власти в политике, экономике, антикоррупционном законодательстве - Зеленский. Только от коронавируса его можно уволить. Но и это в конечном итоге на него повесят. Взял власть - значит и ответственность".

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ с ЯНОМ ВАЛЕТОВЫМ СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Что "слуги" могли выиграть, если привели к власти людей с разными политическими интересами и симпатиями? Или только с меркантильными интересами. Были и те, которые баллотировались поражены телесериалом "Слуга народа". Коня и лань запрягли в одну телегу и он не смог сдвинуть, говорит о результатах местных выборов украинский писатель Ян Валетов.