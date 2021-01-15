Власть до декабря не вела переговоры с поставщиками вакцин

Украина не вела переговоры о закупке вакцин до 10 декабря. Фото:pexels

Украина не вела никаких переговоров по закупке вакцин с фармацевтическими компаниями до 10 декабря.

Об этом заявила депутатка от партии "Голос" Александра Устинова в эфире "Общественного радио".

"Это выглядит апокалиптически, потому что нам год рассказывали, что Украина ведет переговоры с поставщиками, а Украина не вела никаких переговоров до 10 декабря с поставщиками вакцины. Если поговорить с фармкомпаниями, то они говорят, что Украина уникальная страна, которая вообще не обращалась к фармкомпаниям с просьбой закупить вакцину", - сказала нардепка.

Устинова также отметила, что единственный поставщик, который начал регистрировать свою вакцину в Украине - это российский "Спутник".

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"Когда я слышу, что мы ведем еще с несколькими поставщиками переговоры, то для меня это странно, ибо единственный поставщик, который зашел на рынок Украины и начал регистрировать свою вакцину - это российская вакцина" Спутник", - добавила депутат.

В Офисе президента недовольны работой министра здравоохранения Максима Степанова из-за неудачных переговоров по закупке вакцин от коронавируса.