Визит Зеленского в США почти согласован - Зеркаль

еленский поедет в США. ФОТО: liza.ua

Визит президента Владимира Зеленского в США почти согласован.

"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис президента напрямую", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью BBC News Украина.

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Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый называл две возможные даты для поездки Зеленского в США.

"Август – чтобы президент посетил только Вашингтон или сентябрь – чтобы поучаствовать в дебатах на сессии Генеральной ассамблеи ООН", - говорил Чалый.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Лана Зеркаль хочет завершить свою работу в МИД.