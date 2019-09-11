Визит Коломойского в ОП сигнализирует, что власть соглашается с действиями и заявлениями олигарха - Фурса

Инвестбанкир Сергей Фурса прокомментировал визит Коломойского в Офис президента

Визит олигарха Игоря Коломойского в Офис президента, где с ним встретился не только Владимир Зеленский, но и все остальное высшее руководство страны, является мощным сигналом того, что власть согласна с тем, что говорит и делает Коломойский. Это также дает олигарху право так говорить и делать в дальнейшем, считает инвестбанкир Сергей Фурса.

По его словам, таким образом власть дала сигнал чиновникам и руководителям госпредприятий о том, кто теперь "их папа". Для депутатов это знак голосовать за президентские законопроекты, "переписанные с интервью" олигарха. А для судей - принимать "правильные" решения в делах "Приватбанка", считает Фурса.

"Это сигнал всем иностранным инвесторам. Ведь Зеленский сделал фото не с менеджментом Криворожстали, на которую наезжают силовики, а с олигархом, который призывает национализировать Криворожсталь... Это фото дает добро СБУ продолжать кошмарить крупнейшего инвестора, а значит и всех остальных инвесторов тоже, вплоть до перспективных ИТшников", - пишет Фурса.

По его словам, в Украине начинается эпоха бесстыдства: "Высокий рейтинг кружит головы. И теперь вы можете творить что угодно".