Витренко ставит под угрозу независимое управление "Нафтогазом"

Вр. и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко просит провести аудит НАК "Нафтогаз Украины"

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором предложил рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

Об этом пишет LB.UA.

Среди причин и.о. министра называет невыполнение показателей по добыче газа, планы по сокращению добычи газа. Также Витренко просит провести аудит НАК "Нафтогаз Украины", так как напоминает о результатах проверки Госаудитслужбой, которая установила потери финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд. грн.

Напомним, в своей недавней резолюции Европарламент приветствует завершение разукрупнение НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы, отвечающей Третьему энергетическому пакету ЕС. Однако Европарламент выразил обеспокоенность по поводу последних выпадов против руководства "Нафтогаза", включая наблюдательный совет компании, которые подрывают ее независимость и прогресс реформ в этой области.

По мнению аналитика ИК Dragon Capital Сергея Фурсы, Витренко хочет уволить Коболева и уничтожить реформу корпоративного управления "Нафтогаза". "Новый Витренко хочет уволить старого Коболева и старый Наблюдательный совет, опираясь на отчет государственной службы аудита, который все понимающие люди выбросили в топку и который не имеет ничего общего с финансовым анализом. И Витренко прекрасно это знает. Никто в мире финансов не воспринимает эту бумажку серьезно. Никто из инвесторов не отреагировал на ее публикацию. Потому что для всех финансистов есть аудированная отчетность Нафтогаза по международным стандартам. А для политологов и журналистов Медведчуковских каналов есть вот этот вот отчет. Это политический опус, с которым по телеканалам бегали популисты, который сделан только для того, чтобы с ним по телеканалам бегали популисты", - написал Фурса на своей странице в сети Facebook.

Напомним, осенью 2020 года в СМИ попали выводы аудита Госаудитслужбы, согласно которым выявлены нарушения, которые привели к убыткам на 75 млрд гривен. Сама Госаудитслужба сообщила, что документы, попавшие в прессу, не являются корректными. "Нафтогаз" заявил, что аудит действительно проводился, но компания не согласна с его выводами. Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил заявил, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону.