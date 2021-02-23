Витренко - оппозиции: "У меня есть конструктивное предложение"

Витренко дал обещание в обмен на поддержку своей кандидатуры. Фото: Суспильне

Кандидат на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко обещает сделать прибыльными государственные предприятия Энергоатом и Центрэнерго,

"У меня есть конструктивное предложение к представителям оппозиции. Давайте вы проголосуете за меня на кандидатуру первого вицепремьера - министра, я сделаю так, чтобы Энергоатом, Центрэнерго были прибыльными, чтобы мы избавились критической зависимости от любых энергоносителей из России.

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Этот вопрос государства. Давайте мы, как государство, сделаем так, чтобы государственные компании были прибыльными, мы, как государство, были сильными и не зависели он поставок энергоносителей из России", сказал Витренко в эфире "Свобода слова".

В студии сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов заверил, что его политсила не поддержит кандидатуру Витренко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности "Энергоатома". По его словам госкомпания получает миллиард гривень убытка каждый месяц. В феврале 2021 в "Центрэнерго" заявили об убытках и просят правительство снизить цену на газ. Юрия Витренко, кандидатуру которого уже дважды выносили на голосование парламента, попытаются в третий раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.